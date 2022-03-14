Rusya'dan 'Batı'nın baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremez' açıklaması

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili Batı ülkelerinin, Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

'Yaptırımlar bizim kararımız değil'

Deneyimli diplomat konuşmasında, "Moskova, ABD ve Avrupa'dan yaptırımları kaldırmasını istemeyecek, Batı baskısı, Moskova'nın gidişatını değiştiremeyecek" ifadelerine yer veren Verşinin, "Bu yaptırımlar, bizim kararımız değildir" dedi.

ABD ile ortaklarının, ülkesine yaptırım uygulayarak, Rusya ekonomisini ve Rus halkını zor durumda bırakmaya çalıştıklarını kaydeden Verşinin, "Bize bir baskı aracı olarak uygulanan yaptırımlar, birincisi gayrimeşrudur, ikincisi de işe yaramaz" görüşünü paylaştı.