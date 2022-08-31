Rusya'dan Avrupa'ya Kuzey Akım 1 üzerinden gaz akışı kesildi

Rus enerji şirketi Gazprom bakım çalışması nedeniyle "Kuzey Akım 1" üzerinden Almanya'ya gaz akışının 3 Eylül'e dek kesildiğini duyurdu.

Dış Haberler

Rusya'dan Avrupa'ya Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz akışı kesildi. Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre kesinti mevcut tek kompresörde yapılması gereken bakım çalışması nedeniyle yapıldı.

Buna göre Kuzey Akım 1 üzerinden 1 Eylül Cumartesi gününe kadar Almanya'ya doğalgaz akışı olmayacak.

Reuters'ın haberine göre Kuzey Akım 1 operatörünün web sitesindeki veriler, Çarşamba günü Orta Avrupa Saati ile sabah 4.00-5:00 saatlerinde gaz akışının sıfır olduğunu gösterdi.

Enerji krizinin ağırlaşmasını ve resesyon yaşanmasını bekleyen Avrupa hükümetleri, Moskova'nın uygulanan Batı yaptırımlarına misilleme olarak kesintiyi uzatabileceğinden korkuyor.

Haber

Avrupa Birliği'nden enerji krizi için olağanüstü toplantı hamlesi