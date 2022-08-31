Rusya'dan Avrupa'ya Kuzey Akım 1 üzerinden gaz akışı kesildi

Rusya'dan Avrupa'ya Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğalgaz akışı kesildi. Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre kesinti mevcut tek kompresörde yapılması gereken bakım çalışması nedeniyle yapıldı.

Buna göre Kuzey Akım 1 üzerinden 1 Eylül Cumartesi gününe kadar Almanya'ya doğalgaz akışı olmayacak.

Reuters'ın haberine göre Kuzey Akım 1 operatörünün web sitesindeki veriler, Çarşamba günü Orta Avrupa Saati ile sabah 4.00-5:00 saatlerinde gaz akışının sıfır olduğunu gösterdi.

Enerji krizinin ağırlaşmasını ve resesyon yaşanmasını bekleyen Avrupa hükümetleri, Moskova'nın uygulanan Batı yaptırımlarına misilleme olarak kesintiyi uzatabileceğinden korkuyor.