Avrupa Birliği'nden enerji krizi için olağanüstü toplantı hamlesi

Avrupa Birliği ülkelerinin enerji bakanlarının olağanüstü toplanacağı açıklandı. AB Dönem Başkanı Çekya'nın Sanayi ve Ticaret Bakanı Jozef Sikela, Avrupa'daki enerji krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Elektrik piyasasının 30 yıl boyunca Avrupalılara hizmet ettiğini ve enerji fiyatlarını aşağı çektiğini belirten Sikela, "Şimdi enerji piyasasının gerektiği gibi çalışmadığını kabul etmeliyiz. Piyasa dondu ve bu nedenle onu düzeltmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Sikela, dönem başkanı olarak AB ülkelerinin enerji bakanlarını olağanüstü toplantıya çağırdığını kaydederek, bu toplantının 9 Eylül'de yapılmasına karar verildiğini bildirdi.

Doğalgazda tavan fiyat talebi

Sikela fiyat artışının Ukrayna'daki savaş, Rusya'dan gaz akışının azalması, Fransa'daki nükleer santrallerin yaklaşık yarısının teknik sorunlar nedeniyle bakıma alınması gibi çeşitli sebeplerden kaynaklandığını ifade etti.

AB enerji bakanlarının planlı toplantısı normal şartlarda, 11-12 Ekim tarihlerinde Prag'da yapılacaktı.

Bazı AB üyesi ülkeler doğalgazda tavan fiyat uygulanmasını ve elektrik piyasası faaliyetlerinin değiştirilmesini talep ediyor.

AB Komisyonu bu konuda üye ülkelerle görüşmeler yaparak ortak tutum belirlemeye çalışıyor.

AB'den müdahale hazırlığı

Avrupa Birliği, hızla artan fiyatlara karşı elektrik piyasasına acil müdahalede bulunmayı planlıyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da Rus fosil yakıtları döneminin sona erdiğini ve enerji şantajından kurtularak küresel kuralları daha güçlü savunacaklarını söyledi.

Elektrik piyasasının farklı koşular ve amaçlar için geliştirildiğini anımsatan von der Leyen, Avrupa elektrik piyasasına yönelik acil durum müdahalesine hazırlandıklarını bildirdi.

Von der leyen, "Şu anda bir acil müdahale ve elektrik piyasasının yapısal reformu üzerinde çalışıyoruz. Elektrik için gerçekten işleyen ve bizi tekrar dengeye getirecek yeni bir piyasa modeline ihtiyacımız var" diye konuştu.