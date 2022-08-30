Belçika'da enflasyon rekor kırdı: Enerji krizine müdahale çağrısı

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin Ağustos ayı enflasyon verilerini yayımladı. Verilere göre, Belçika'da Temmuz ayında yüzde 9,62 olan enflasyon, Ağustos’ta 9,94'e çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Mart 1976'dan bu yana ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 46 yıl önce enflasyon yüzde 9,96 seviyesinde ölçülmüştü. Ülkede, çekirdek enflasyon ise Ağustos’ta yüzde 5,74'e yükseldi.

Ağustos ayında en önemli fiyat artışları elektrik, doğalgaz, ekmek, tahıl ürünleri, giyim, tatlı, alkollü içecekler, otel odası, et ve kişisel bakım ürünlerinde gerçekleşti. Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artışı yüzde 49,81'i buldu.

Enerji krizine müdahale çağrısı

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Avrupa’da enerji piyasasında özellikle doğalgaz fiyatlarında büyük belirsizlikler olduğunu belirterek, “Bugün serbest piyasa çalışmıyor. Eğer burada insanların yararına bir durum olmuyorsa müdahale etmek gerekir” dedi.

De Croo, Norveç’in Stavanger şehrinde düzenlenen ONS 2022 Uluslararası Enerji Konferansı’nda, Avrupa’da yaşanan enerji krizine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Yaz aylarında olunmasına rağmen doğal gaz fiyatlarının yükseldiğini ifade eden De Croo, “Henüz kış mevsimine girilmedi. Belirsizlik fiyatları yükseltiyor, ama bu katlanılmaz hale geldi. Serbest piyasaya inanan bir ekonomistim. Bugün serbest piyasa çalışmıyor. Eğer burada insanların yararına bir durum olmuyorsa müdahale etmek gerekir. Sorunlarla karşı karşıyaysak bu belirsizliğin bedelini ödememek için müdahale etmemiz gerekir” diye konuştu.

De Croo, geçici bir müdahaleyle sorunun çözülebileceğini ve sürecin aylar içinde sonuçlanabileceğini kaydederek, Avrupa’nın bu konuda ortak bir politika belirleyerek ilerlemesi gerektiğini belirtti.

'Gelecek 5-10 kış korkunç olacak'

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, Avrupa Birliği’nde yüksek seviyedeki gaz fiyatlarına hızlı bir şekilde tavan fiyat uygulanmadığı sürece, Avrupa'da önümüzdeki 5 ile 10 kışın "korkunç" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Van der Straeten, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Hiçbir şey yapılmazsa önümüzdeki 5-10 kış korkunç olacak. Gaz fiyatlarını dondurmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.