Belçika Enerji Bakanı: 5-10 kış korkunç olacak

Belçika Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten, Avrupa Birliği’nde yüksek seviyedeki gaz fiyatlarına hızlı bir şekilde tavan fiyat uygulanmadığı sürece, Avrupa'da önümüzdeki 5 ila 10 kışın "korkunç" olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Halk TV'nin haberine göre, Van der Straeten, dün sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada “Hiçbir şey yapılmazsa önümüzdeki 5-10 kış korkunç olacak. Gaz fiyatlarını dondurmak için çalışmalıyız” ifadelerini kullandı.

Fiyat sınırının enerji faturalarını 770 Avro seviyesine düşürmeye yardımcı olabileceğini söyleyen Van der Straeten, gaz fiyatları ile elektrik fiyatları arasındaki bağlantının acil reform gerektirdiğini belirterek şöyle konuştu:

“Avrupa enerji piyasası başarısız oluyor ve acilen reforma ihtiyacı var. Bu artık pek çok aile ve şirket için kabul edilebilir bir durum değil. Elektrik geçen yılki kadar ucuza üretiliyor ama rekor fiyatlara satılıyor. Reform yaparak, aşırı kârlılıkla mücadele ediyoruz. Konuşma zamanı bitti, şimdi karar zamanı."