Rusya insani koridor talebiyle ateşkes kararı aldı.
Sputnik'in haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talebi üzerine, insani koridorların açılması için ateşkes kararı alındı.
Karar Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerini kapsıyor.
Rusya'dan ateşkes kararı
Rusya, insani koridor açılması için saat 10.00 itibariyle ateşkes kararı aldı.
Haber Merkezi
Rusya insani koridor talebiyle ateşkes kararı aldı.
Sputnik'in haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un talebi üzerine, insani koridorların açılması için ateşkes kararı alındı.
Karar Kiev, Mariupol, Harkov ve Sumi şehirlerini kapsıyor.