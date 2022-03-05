Rusya'dan 'ateşkes' duyurusu: Siviller tahliye ediliyor

Rusya Savunma Bakanlığı Moskova saatiyle 10.00'dan itibaren Ukrayna'da ateşkes ilan edildiğini, sivillerin tahliyesi için insani geçiş koridoru açılacağını duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Bugün, 5 Mart günü, Moskova saatiyle saat 10.00'dan itibaren bir ateşkes ilan edildi ve Mariupol ve Volnovakha'dan sivillerin tahliyesi için insani koridorlar açıldı" denildi.

Açıklamada insani koridorlar ve tahliye rotaları konusunda Ukrayna tarafıyla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

'7 saat boyunca açık kalacak'

Mariupol yönetimi de "İnsani koridor 7 saat boyunca açık kalacak" açıklaması yaptı.