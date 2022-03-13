Rusya'dan askeri üsse saldırı açıklaması: Yabancı paralı askerler imha edildi

Rusya Ukrayna'daki askeri üsse yönelik saldırısına ilişkin '180'e kadar yabancı paralı asker imha edildi' açıklamasını yaptı.

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Rusya Savunma Bakanlığı, "Ukrayna birliklerinin Stariçi'deki eğitim merkezlerine ve Yavorovskiy poligonuna düzenlenen saldırı sonucu 180'e kadar yabancı paralı asker imha edildi" açıklamasını yaptı.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov daha önce sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Rusya Lviv yakınlarındaki Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezi'ne saldırdı. Orada yabancı eğitmenler çalışır. Kurbanlar hakkındaki bilgi netleştiriliyor" demişti. Reuters NATO'dan bir yetkilinin saldırı sırasında tesiste NATO personeli olmadığını söylediğini duyurmuştu.

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