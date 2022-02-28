Rusya'dan açıklama: Nükleer caydırıcı kuvvetleri teyakkuz görevlerine başladı

Rusya Savunma Bakanı Sergei Şoygu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rusya'nın kara, hava ve denizaltı temelli nükleer caydırıcı kuvvetlerinin takviye edilmiş personeliyle birlikte teyakkuz görevine başladığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanı Putin'in emrine göre, Stratejik Füze Birlikleri'nin komuta yerlerinde görev değişikliklerine gidildiğini bildirdi. Kuzey ve Pasifik Filoları ile Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı, güçlendirilmiş personelle muharebe görevini yerine getirmeye başlamıştır” denildi.

Putin dün kurmaylarıyla yaptığı toplantıda, NATO'nun açıklamaları üzerine orduya ülkenin nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme talimatı verdi. Putin'in açıklaması üzerine, Batı yetkililerinden tepkiler gelmişti.