Rusya'dan ABD'ye yanıt: Doğrudan silahlı çatışma tehdidi doğar

Rusya'nın güvenlik garantileriyle ilgili tekliflerine ABD'den gelene cevaba, Moskova yanıt verdi.

Rus tarafı, Ukrayna'nın NATO üyesi olması halinde Kırım'ı güç yoluyla geri alma tehdidinin doğacağını ve bunun da NATO ile Rusya arasında doğrudan silahlı çatışmaya yol açacağını vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan belgede, "Ukrayna NATO'ya kabul edilirse, Kiev'deki rejimin Kırım'ı güç yoluyla 'geri alma' girişiminde bulunarak, Washington Antlaşması'nın 5. maddesi uyarınca, ABD ve müttefiklerini Rusya'yla direkt silahlı çatışmaya çekmesi yönünde gerçek bir tehdit ortaya çıkar" dendi.