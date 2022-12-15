Rusya'dan ABD'ye uyarı: Öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek provokatif adım

Rusya'nın Washington büyükelçiliği yaptığı açıklamada, ABD'nin Patriot füze sistemlerini Kiev'e göndermesi halinde bunun öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek yeni bir provokatif adım olacağı konusunda uyarıda bulundu.

Büyükelçilik açıklamasında, "ABD'de, Kiev'e son teknoloji hava savunma sistemleri göndermeye yönelik iddia edilen hazırlıklar hakkında bir bilgilendirme kampanyası başlatıldı. Bu [bilgi] doğrulanırsa, [ABD] yönetiminin öngörülemeyen sonuçlara yol açabilecek yeni bir provokatif adımına tanık olacağız" denildi.

Büyükelçilik açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Devam eden silah sevkiyatı, yalnızca [Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir] Zelenskiy rejimini güçlendirecek ve onu Donbass, Herson ve Zaporojiye bölgelerindeki sivillere karşı yeni suçlar işlemeye itecektir. Patriot sistemleri teslim edilmese bile ABD, eski Sovyet cumhuriyetini giderek artan bir şekilde çatışmanın içine çekiliyor; Silah akışı artıyor, askerlerin eğitimi genişliyor, Ukrayna ordusuna istihbarat verileri sağlanıyor, Amerikan askeri uzmanlarının savaş bölgesine gönderilmesi giderek daha sık tartışılıyor, syrıca ABD vatandaşları çatışmaya paralı asker olarak katılıyor."

CNN'in kendi kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Washington Ukrayna'ya Patriot füze savunma sistemi göndermeye hazırlanıyor. Ancak Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, 13 Aralık'ta CNN'in haberini doğrulamayı reddetti. Benzer şekilde ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby Çarşamba günü, ABD yönetiminin bu füze sistemlerinin Kiev'e potansiyel teslimatı hakkında basında çıkan haberleri doğrulayamadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Washington'un Kiev'e bu füzeleri tedarik etmesi halinde Patriot füze savunma sistemlerinin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından meşru hedefler olarak görüleceği konusunda uyardı.