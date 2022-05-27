Rusya'dan ABD'ye uyarı: Biyolojik silahlar felakete yol açar

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, Washington'u kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi için diyaloğa yeniden dönmeye çağırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın Washington'un Ukrayna topraklarında askeri biyoloji laboratuvarları ağı yarattığına dair "reddedilemez kanıtlar"a sahip olduğunu dile getiren büyükelçilik, biyolojik silahların "devlet dışı aktörler"in eline geçmesinin feci sonuçlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Rusya'nın ABD Büyükelçiliği, ABD Silahların Kontrolü ve Uluslarası Güvenlik Müsteşarı Bonnie Jenkins'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada "Bir kez daha ülkemiz temelsiz olarak uluslararası güvenliğe tehdit olarak gösterildi. Meslektaşlarımız silahların kontrolü ve yayılmasının önlenmesi temalı platformları siyasi hesapları ve Rusofobik histeriyi körüklemek için kullanmayı bırakmalı" denildi.

'Felakete yol açar'

Açıklamada "ABD tarafını kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesi alanında profesyonel ve karşılıklı yarara dayalı diyaloğa dönmeye çağırıyoruz" ifadesi kullanıldı.

ABD'nin eylemleriyle küresel kitle imha silahlarının yayılmasını önleme rejimini baltaladığını vurgulayan büyükelçiliğin açıklamasında "Rusya Savunma Bakanlığı Washington'un Ukrayna topraklarında askeri biyolojik laboratuvarlar ağı yarattığına dair reddedilemez kanıta sahip" denildi. Açıklamada bu tür projelerin biyolojik ajanların "devlet-dışı aktörlerin" eline geçmesi durumunda "sadece bölge için değil aynı zamanda genel küresel güvenlik için de felaket oluşturan yol açabileceği" kaydedildi.