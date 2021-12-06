Rusya'dan ABD'ye: S-400 işbirliğini baltalamaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 füze savunma sistemleri üzerine ABD'nin işbirliği baltalamaya çalıştığını söyledi. 

Haber Merkezi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili işbirliğini baltalamak için girişimlerde bulunduğunu belirtti. 