Rusya'dan ABD'ye: S-400 işbirliğini baltalamaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 füze savunma sistemleri üzerine ABD'nin işbirliği baltalamaya çalıştığını söyledi.
Haber Merkezi
Kaya Emre Uzmay
Turgay Develi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Beyoğlu KDK - Selda Kuvvet
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Rusya'dan ABD'ye: S-400 işbirliğini baltalamaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, S-400 füze savunma sistemleri üzerine ABD'nin işbirliği baltalamaya çalıştığını söyledi.
Haber Merkezi