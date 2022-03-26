Rusya'dan ABD'ye: 'Diyalogdan kaçmıyoruz ve anlaşmaya hazırız'

Moskova'nın diplomatik temsilcilikler konusunda Washington'la diyalog kurmaktan kaçmadığını ve eşit şartlarda diyaloğa hazır olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rus misyonlarının çalışmalarını zorlaştırmak için her şeyi yaptığını söyledi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya ile ABD arasındaki diplomatik temsilcilikler sorunu hakkında yazılı açıklama yapan Zaharova şu ifadeleri kullandı:

"Diyalogdan kaçmıyoruz ve anlaşmaya hazırız ancak tamamen 'eşit şartlarda' ve Washington'da emarelerini büyüteçle bile göremediğimiz 'yakınlaşma adımı' olması halinde."

"Aksine, diplomatik varlığın sürdürülmesi gerektiğine dair ikiyüzlü argümanlar altında, Amerikan tarafı, ABD'deki Rus misyonlarının çalışmasını daha da zorlaştırmak için her şeyi yapıyor" diye devam eden Zaharova, Washington'u bu tür eylemlerin sonuçları üzerine düşünmeye davet etti.