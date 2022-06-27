Rusya'dan 43 Kanada vatandaşına ülkeye giriş yasağı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada aralarında siyasi yetkililerin de bulunduğu 43 Kanada vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiği açıklandı.

Bakanlık açıklamasında Kanada'nın Mayıs ayında Rus şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle aile üyelerine yaptırım kararı aldığı hatırlatıldı. Buna yanıt olarak 43 Kanadalının yaptırım listesine alınıp Rusya'ya girişine "kalıcı olarak" yasak getirildiği belirtilen açıklamada, söz konusu isimlerin yer aldığı liste de yayımlandı.

Listede bazı bakanlıklar ve başbakanlık yetkilileriyle parti temsilcilerinin yanı sıra federal ve bölgesel birimlerdeki yetkililer, okul ve üniversite çalışanları ve siyasi uzmanlar yer aldı.