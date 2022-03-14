Rusya'daki Instagram yasağı yürürlüğe girdi

Rusya'nın Instagram yasağı bugün 00.00 itibariyle yürürlüğe girdi.

Rusya'nın tüketici düzenleme kurumu Roskomnadzor, vatandaşlarını Instagram'a erişimin engelleneceği konusunda geçtiğimiz hafta bilgilendirmişti. Roskomnadzor kullanıcılardan Instagram'daki fotoğraflarını yedeklemelerini istemişti.

Rusya vatandaşlarına e-posta yollayan Roskomnadzor şu ifadeleri kullanmıştı:

"Rusya, sosyal ağlar VK [VKontakte] ve Odnoklassniki dahil olmak üzere on milyonlarca kullanıcıyı kapsayan kendi rekabetçi İnternet platformlarına sahip bir ülke olduğundan, bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş fırsatları açısından yeni şeyler keşfedeceğinizi umuyoruz."

Roskomnadzor'un söz konusu kararı Meta adlı firmanın sahip olduğu Facebook ve Instagram platformlarında Ruslara karşı şiddet çağrıları ve nefret söylemlerinin şirket politikası çevresinde serbest hale gelmesini takiben geldi.

Geçtiğimiz hafta TikTok'un Rus kullanıcıların paylaşım yapmasını yasaklamasını takiben Rusya menşeli VKontakte'ın kullanımında büyük artış yaşanmıştı.