Rusya'da yıllık enflasyon yüzde 16,19 oldu

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı Rusya'da yıllık enflasyonun 25 Haziran'dan 1 Temmuz'a haftasında, bir önceki haftanın yüzde 16,22 değerine kıyasla düşerek yüzde 16,19 olduğunu söyledi.

Rosstat devlet istatistik servisi tarafından Çarşamba günü yayınlanan verilere göre, 6 aylık enflasyonsa yüzde 11,77 oldu. Bunun Rusya Merkez Bankası'nın yüzde 4'lük enflasyon hedefinin oldukça üzerinde.

Rusya, Ukrayna'ya asker göndermesinin ardından Mart ayı başında haftalık enflasyon yirmi yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 2,22'ye ulaştı.