Rusya'da yerel seçimlerden Putin'in partisi zaferle ayrıldı

Rusya Ülke Merkez Seçim Komisyonu'ndan (MSK) açıklamasına göre Rusya'daki yerel seçimlerde birçok bölgedeki mevcut valiler tekrar seçildi. Putin'in partisi Birleşik Rusya'ysa bölgesel yasama seçimlerinde en yüksek oyu aldı.

Bölgelerin çoğunluğundaki seçmen katılımı önceki benzer seçimlere göre daha düşük olurken, kayıtlı seçmenlerin yaklaşık yüzde 80'inden fazlası çevrimiçi oylamaya kaydoldu.

Seçim Kurulu tarafından yapılan ilk resmi açıklamalara göre, 14 bölgede iktidar partisi Birleşik Rusya'nın adayları, iki bölgede bağımsız adaylar kazandı. İlk sonuçlara göre 11 mevcut ve geçici bölge valileri koltuklarını korudu.

8 bölgede 20 sandıkta seçim sonuçları iptal edildi

Merkez Seçim Kurulu başkanı Ella Pamfilova, sekiz bölgedeki 20 sandıkta oylama sonuçlarının iptal edildiğini söyledi. İptallerin gerekçesi olarak "geçersiz oy pusulalarının bulunması" öne sürüldü.

Seçimler DDoS saldırılarıyla hedef alındı

Moskova ve bölgelerdeki çevrimiçi oylama sistemlerine yönelik hacker saldırıları bildirildi, ancak bunların önemli sonuçları olmadığı belirtildi. Rusya Dijital Kalkınma Bakanlığı, çevrimiçi oylama platformunda 35 binden fazla siber saldırı kaydederken, Moskova, oylamanın üç günü boyunca 10 bin DDoS saldırısı bildirdi.