Herson'da planlanan 'Rusya'ya katılma referandumu' ertelendi

Rusya’nın kontrol altına aldığı Ukrayna'nın Herson şehrinde yapılması planlanan “Rusya’ya katılma referandumu" güvenlik gerekçesi gösterilerek ertelendi.

BBC’de yer alan habere göre, Rusya’nın atadığı şehir yönetiminden Kirill Stremousov, Rusya’ya dahil olmak için planlanan referandumun güvenlik durumu sebebiyle ertelendiğini söyledi. Stremousov, Ukrayna saldırılarının Herson köprüsünü geçmeyi imkansız kıldığını söyledi.

Rusya'nın şehre silah ve askeri birliklerini gönderebilmesi için Ukrayna’nın vurduğu köprüye ihtiyaç duyduğu bildirildi. Rusya'nın Ukrayna güçlerinin vurduğu köprü üzerindeki çalışmaları devam ediyor.

Batı ülkeleri ve Ukrayna, Rusya'nın Herson'da referandum planlarının yasa dışı olacağını belirterek, tepki göstermişlerdi.