Rusya'da uranyum zenginleştirme tesisinde patlama: Bir kişi hayatını kaybetti

Rusya'nın Ural bölgesinde bulunan Novouralsk kentindeki bir uranyum zenginleştirme tesisinde yaşanan kaza sonucunda bir kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Reuters'ta yer alan habere göre, tesisten yapılan açıklamada, kazanın, tükenmiş uranyum heksaflüorürü içeren bir silindirin basıncının azalması sonucu gerçekleşen patlama sonucu olduğu belirtildi. Açıklamada, tesis ve çevresindeki bölgede radyasyon düzeyinin normal olduğu ifade edildi.

Tesisi işleten Rusya'nın enerji şirketi Rosatom, silindirdeki bileşimin tükenmiş formunun normal uranyumdan daha az radyoaktif olduğunu ve insan sağlığı için bir tehdit olmadığını söyledi.

Şirketin üretim müdürü yardımcısı Yuri Mineyev, tesisin normal bir şekilde çalışmaya devam ettiğini belirterek, "Novouralsk kenti sakinleri ve tesis personelleri için bir tehlike söz konusu değil" dedi.