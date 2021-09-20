Rusya'da üniversitede silahlı saldırı

Perm kentinde bulunan Perm Ulusal Araştırma Üniversitesi'nde bir silahlı saldırgan kampüs içerisinde öğrencilere saldırdı.

Bir üniversite sözcüsü, öğrencilerin ve öğretim görevlilerinin kendilerini sınıflara kilitlediklerini söyledi.

Mass shooting in Russia University Perm pic.twitter.com/5puJ3KVD87 — FinTwit (@wallsteetbets) September 20, 2021

Üniversite dört kişinin yaralandığını doğruladı. Üniversite açıklamasında, tüm derslerin askıya alındığını ekledi.

Rusya İçişleri Bakanlığı'na göre, saldırgan gözaltına alındı.

Saldırgan olduğu iddia edilen şahıs sosyal medya üzerinden teçhizatla fotoğrafını paylaştı:

Bakanlık, "Bu sabah nöbetçi polis memurları, Perm Devlet Ulusal Araştırma Üniversitesi topraklarında silah sesleri duyulduğuna dair bir mesaj aldı. Ön bilgilere göre ölü ve yaralılar var... Saldırgan polis memurları tarafından gözaltına alındı" açıklamasını yaptı.

Rusya Soruşturma Komitesi, saldırıda ölenlerin sayısının 8’e yükseldiğini duyurdu.

Üniversite, saldırganın tutuklandığını doğruladı.