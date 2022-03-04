Rusya'da Twitter da yasaklandı

Rusya'da, Twitter'a erişim engelleme kararı alındı.

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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter'a erişim engellenmesi kararı alındığını açıkladı.

Roskomnadzor bugün ayrıca, Rusya'da Facebook'a erişimin engellendiği kararını açıklamıştı.

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