Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter'a erişim engellenmesi kararı alındığını açıkladı.
Roskomnadzor bugün ayrıca, Rusya'da Facebook'a erişimin engellendiği kararını açıklamıştı.
Haber Merkezi
Rusya'da Twitter da yasaklandı
Rusya'da, Twitter'a erişim engelleme kararı alındı.
Dış Haberler
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), Twitter'a erişim engellenmesi kararı alındığını açıkladı.
Roskomnadzor bugün ayrıca, Rusya'da Facebook'a erişimin engellendiği kararını açıklamıştı.