Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li basketbolcu Griner'in temyiz başvurusu reddedildi

Moskova Bölge Mahkemesi, uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunmasının ardından 9 yıl hapis cezasına çarptırılan ABD'li basketbolcu Brittney Griner'in temyiz başvurusunu reddetti.

İHA'nın haberine göre; geçtiğimiz ağustos ayında Rusya’da 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Griner'in Moskova Bölge Mahkemesi’ne cezasının hafifletilmesi için yaptığı itiraz reddedilerek, ABD'li sporcunun içeride yattığı sürelerin de önceki mahkeme kararı doğrultusunda hiçbir şekilde değişiklik olmadan uygulanmasına karar verildi.

ABD'den karara tepki

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, “Dayanılmaz koşullar altında haksız yere gözaltında kalmaya devam edeceğine dair Rusya'dan gelen haberlerin farkındayız” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Griner’ın derhal serbest bırakılması gerektiği konusunda çok net olduğunu belirten Sullivan, Biden yönetiminin, mevcut her kanaldan Rusya ile ilişki kurmaya ve Griner’ı eve getirmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.