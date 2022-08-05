ABD ile Rusya arasında 'mahkum takası' hazırlığı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ASEAN toplantısı kapsamında bulunduğu Kamboçya'da ABD ile mahkum takasına hazır olduklarını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Lavrov'un açıklamasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın bu önerisini "takip edeceklerini" söyledi.

Kamboçya'nın başkenti Phnom Penh'te düzenlenen Güneydoğu Asya ülkeleri dışişleri bakanları toplantısında açıklamalarda bulunan Lavrov ülkesinin ABD ile mahkum takasına hazır olduğunu, bu konunun daha önce Putin ile Biden arasında anlaşmaya varılan diplomatik kanallar üzerinden konuşulması gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da bugün yaptığı açıklamada ABD'nin Rusya'nın mahkum takasını başkanlar düzeyinde ele alma teklifini "takip edeceklerini" söyledi.

Lavrov'un açıklaması Rusya'da ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner'in dün uyuşturucu bulundurmaktan 9 yıl hapse mahkum edilmesinin ardından geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov daha önce yaptığı açıklamada ABD'nin Griner'in davasını bir "megafon diplomasisi"ne dönüştürmesinin sadece olası bir mahkum takasını rayından çıkarmakla sonuçlanacağını söylemişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Sözcüsü John Kirby, Griner'le ilgili ABD'nin Rusya'ya haftalar öncesinden "ciddi" bir takas teklifi yaptığını söylemiş ancak teklife dair ayrıntı vermemişti.

Reuters haber ajansı konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde Washington'un Griner ve Rusya'da tutuklu bulunan ABD'li eski asker Paul Whelan'a karşılık Rus silah tüccarı Viktor Bout'u takas etmeyi önerdiğini yazmıştı.