ABD'li basketbolcu Rusya'da 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Rusya’da geçtiğimiz 17 Şubat tarihinde Rus polisi tarafından başkent Moskova’daki Şeremetyevo Uluslararası Havalimanı’nda gözaltına alınan olimpiyat madalyası sahibi ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, Himki kentinde çıkarıldığı mahkemede uyuşturucu madde bulundurmaktan ve Rusya'ya uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten suçlu bulunarak 9 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Griner’a ayrıca, 1 milyon ruble (16 bin dolar) para cezası verildi.

İHA'nın haberine göre mahkemede yaptığı konuşmasında Griner, suçlamaları kabul ettiğini söyledi.

Griner'ın avukatları, mahkemenin kararını temyiz edeceklerini belirterek, mahkemenin ceza verirken sunmuş oldukları tüm kanıtları ve Griner'ın suçunu kabul etmesini göz ardı ettiğini ifade etti. Griner'ın avukatları ayrıca, verilen karar nedeniyle hayal kırıklığına uğradıklarını aktardı.

Savcı, iki kez olimpiyat altın madalyası sahibi ve Kadınlar Ulusal Basketbol Birliği (WNBA) yıldızı Griner'ın ülkeye yasadışı uyuşturucu sokmaktan suçlu bulunması halinde 9,5 yıl hapis cezasına çarptırılmasını istedi.