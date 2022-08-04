A Milli Basketbol Takımı'nda Ömer Faruk Yurtseven krizi: Kampa izinsiz olarak katılmadı

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve EuroBasket 2022'ye katılacak olan A Milli Basketbol takımı geçtiğimiz günlerde Bormio’da toplanmış ve çalışmalara başlamıştı.

Ergin Ataman yönetimindeki Milli Takım'da aday kadroda yer alan Ömer Faruk Yurtseven ise Bormio'daki kampa katılmadı.

8 maç ceza almıştı

Milli Takım kampına izinsiz olarak katılmayan Yurtseven'ın yakınlarına önümüzdeki sezonun kendisi için çok önemli olduğunu ve bu yüzden yaz aylarında milli takımda oynamak istemediğini söylediği de ifade edildi.

NBA'de Miami Heat forması giyen tecrübeli oyuncu daha önce de Milli Takım'a katılmamış ve 8 maç ceza almıştı.

