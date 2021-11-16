Rusya’da, Türkiye’nin düşürdüğü uçağın filminin ilk gösterimi yapıldı

Türkiye’nin 24 Kasım 2015’te ‘sınır ihlali’ gerekçesiyle düşürdüğü Rus Hava Kuvvetlerine ait Su-24 tipi uçağın filminin Rusya Savunma Bakanlığı'nda medya temsilcileri için ilk gösterimi yapıldı.

Haberrus'ta yer alan habere göre, Gökyüzü filmi 18 Kasım’dan itibaren ülke genelinde sinema salonlarında gösterime girecek.

Çekimlerin Kırım, Moskova, St. Petersburg ve Lipetsk’in yanı sıra Suriye’deki Rus askeri üssü Hmeymim’de yapıldığı belirtildi. Yönetmenliğini İgor Kopılov'un yaptığı film, 24 Kasım 2015’de Suriye sınırında Türk F-16 jetleri tarafından vurularak düşürülen Rus savaş uçağı Su-24'ün ve paraşütle atladıktan sonra cihatçı gruplar tarafından öldürülen Rus pilotun hikayesini anlatıyor.