Rusya'da tanımlanamayan cisim tespit edildi: Kapanan hava sahası yeniden açıldı

Rus acil durum birimleri, St. Petersburg'daki Pulkovo Havaalanı'nın bulunduğu bölgede tanımlanamayan bir cismin uçtuğunun görüldüğünü ve ardından bölgedeki hava sahasının tüm uçuşlara kapatıldığını bildirdi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, olaydan kısa süren sonra konuşan bir Rus kaynağın aktardığına göre Pulkovo Havaalanı çevresindeki kısıtlamalar kaldırıldı.

Rus havayolu şirketi Ural Airlines da, kısıtlamaların kaldırıldığını ve Pulkovo Havaalanı'ndan kalkış izni aldıklarını duyurdu.

Uçuş takip sitesi Flightradar'ın verilerine göre geçici kısıtlamaların kaldırılması sonrası Pulkovo Havaalanı'na ilk inişler gerçekleştirildi.

Rus havayolu şirketi S7 de, hava sahasının açıldığına dair NOTAM aldıklarını ve şirketin tüm uçuşlarının herhangi bir değişiklik olmaksızın yapılacağını duyurdu.

Savunma Bakanlığı: Hava sahası talim için kapatıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, St.Petersburg üzerindeki hava sahasının Batı Askeri Bölgesi'ne bağlı hava savunma kuvvetlerinin talimi için kapatıldığını açıkladı.

Bakanlık, talim sırasında savaş uçaklarının 'sözde ihlalci hedefin' önlenmesi ve tanımlanması için havalandığını, acil durum birimleri ve kolluk kuvvetleri ile acil durum sırasında etkileşim uygulaması yapıldığını kaydetti.

Kremlin: Putin'e bilgi verildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, St.Petersburg'da hava sahasının kısmi ve geçici olarak kapatılması konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e bilgi verildiğini söyledi.

Peskov, Putin'in vaka hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu söyleyerek, gazetecilerin soruları üzerine daha detaylı bilgi için havacılık ve savunma kurumlarından yapılacak açıklamaların izlenmesini tavsiye etti.

Tuapse kentinde yangın çıkan petrol tesisinin üzerinde İHA görüldü

Rusya acil servislerinden bir kaynak, Rusya’nın Tuapse kentinde dün gece yangın çıkan petrol tesisinin üzerinde bir insansız hava aracının (İHA) görüldüğünü duyurdu.

Yangının tesiste 200 metrekarelik bir alanda kontrol altına alındığını ve söndürüldüğünü anlatan kaynak, yangın sonucu petrol depolarının hasar almadığı ve herhangi bir sızma olmadığı, olayda yaralanan da olmadığı bilgisini verdi.

Yetkili, tesisin yakınında İHA görülüp görülmediği sorusuna ise bir insansız hava aracının olduğunu, ancak araçtan ‘herhangi bir şeyin fırlatılmadığını’ ve İHA’nın düşürülmediğini vurguladı.

Daha önce Belgorod Bölge Valisi Vyaçeslav Gladkov, dün gece kentte üç İHA’nın parçalarının tespit edildiğini aktardı.

Gladkov, “Yaralanan olmadı, ancak hasar var, bazı yerlerde pencereler söküldü, bazı yerlerde ise otomobillerde önemsiz hasar mevcut” bilgisini verdi. Belgorod Belediye Başkanı Valentin Demidov ise İHA’lardan birinin pencereden bir dairenin içine girdiğini bildirdi.

Bryansk Bölgesi’nde Ukrayna’ya ait bir İHA düşürüldü

Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz, Surajskiy ilçesinde Ukrayna’ya ait bir insansız hava aracının düşürüldüğünü, olay sonucu yaralanan olmadığını ve hasar oluşmadığını duyurdu.

Adıgey Cumhuriyeti lideri Murat Kumpilov da gece saat 02.00 sularında Novıy kasabası bölgesinde patlama tespit edildiğini söyledi. Bölgeye kimliği belirsiz bir hava aracının düştüğünü aktaran Kumpilov, kurtarma ekiplerinin aracın düştüğü yerde yaklaşık 2 metre çapında 2 çukur tespit ettiklerini ifade etti.