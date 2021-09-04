Rusya'da sosyal medya firmaları 72 milyon ruble cezayla karşı karşıya

Telegram, Facebook ve Twitter, Rusya'da yasaklı içeriği kaldırmayı reddettikleri için toplam 72 milyon ruble (988 bin 605 dolar) para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Mahkemede Rusya Federasyonu İdari Suçlar Kanunu'na göre, Bölüm 4'e göre hazırlanan Facebook'a karşı beş protokol, Telegram'a ilişkin iki protokol ve Twitter'a ilişkin iki protokol yer aldı.

TASS'ın haberine göre mahkeme, "Bu suç için azami ceza 8 milyon rubleye kadar para cezasıdır. Bu protokollerin ele alınacağı mahkeme oturumunun 14 Eylül'de yapılması planlanmaktadır" dedi.

Rusya'da yasaklı içeriği kaldırmayı reddettiği için Facebook 40 milyon ruble (549 bin 231 dolar), Twitter 16 milyon ruble (219 bin 688 dolar) ve Telegram da 16 milyon ruble (219 bin 688 dolar) para cezasıyla karşı karşıya.

Toplamda, 2021'de sadece Facebook, Rusya'da 49 milyon ruble (672 bin 800 dolar) para cezası aldı.