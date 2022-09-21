Rusya'da seferberlik ilanı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede kısmi seferberlik ilan etti.

Rusya halkına, Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC), Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC), Herson ve Zaporojye bölgelerinin sakinlerine hitaben yaptığı konuşmada Putin, Batı'nın egemen, bağımsız kalkınma merkezlerini bastırmaya, Rusya'yı yok etmeye çalıştığını belirtti.

RT'nin haberine göre Rusya Savunma Bakanlığı'nın askeri yedeklerin aktif hizmete alınmasını tavsiye ettiğini belirten Putin bu koşullarda kısmi seferberlik ilanının gerekli olduğunu dile getirdi.

Kararname imzalandı

Çarşamba gününden itibaren geçerli olacak kararnameyi imzaladığını belirten Putin, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin yalnızca yedek birlikleri göreve çağıracağını ve onlara aktif askeri hizmette bulunan kişilere sağlanan faydaların yanısıra ek eğitimin de verileceğini kaydetti.

Putin konuşmasında, Kiev'i Batılı müttefiklerinden gelen doğrudan emirlere göre hareket ederek barış görüşmelerinden geri adım atmakla suçladı. Putin, Rusya'nın bin kilometreden fazla cephe hattı boyunca Ukrayna ile savaşmak zorunda olduğunu söyledi.

'Referandum kararlarını destekleyeceğiz'

Putin, DHC ve LHC ile Herson ve Zaporijya bölgelerinin referandum kararları hakkında ise "Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerindeki, Zaporojye ve Herson bölgelerindeki sakinlerin büyük bölümünün geleceği hakkında alacağı kararı destekleyeceğiz" dedi.

Washington, Londra ve Brüksel'deki siyasetçilerin Kiev'i askeri faaliyetlerini Rusya topraklarına taşımaya ittiğini söyleyen Putin, Batı'nın saldırgan Rusya karşıtı politikasında tüm sınırları aştığını kaydetti.

Sürekli olarak Rusya'ya ve Rusya halkına yönelik tehditler duyduklarına dikkat çeken Putin, "Batı'daki bazı sorumsuz siyasetçiler, Ukrayna'ya Kırım'ı ve Rusya'nın diğer bölgelerini vurma imkanı sunacak uzun menzilli saldırı silahları, sistemleri tedarik etme planlarından bahsediyor. Bu tür terör saldırıları, Batı'nın silahları da kullanılarak Rusya'nın Belgorod ve Kursk bölgelerindeki sınır yerleşimlerine halihazırda düzenleniyor. NATO, modern sistemleri, uçakları, gemileri, uyduları, stratejik İHA'ları kullanarak Rusya'nın güneyi boyunca gerçek zamanlı keşif gerçekleştiriyor" ifadelerini kullandı.

'Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil'

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini vurgulayarak, "Batı barışçıl bir çözümden yana değil, Ukrayna'ya silah yığıyor. Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm yolları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

Batı basınıysa Putin'in bu sözlerini "nükleer tehdit" olarak yorumladı.

Putin konuşmasında "Görünen o ki, barışçıl çözüm Batı'nın hoşuna gitmiyor. Bu nedenle, birtakım uzlaşmalar sağlandıktan sonra Kiev'e tüm anlaşmaları bozması için doğrudan bir emir verildi" diye belirtti.