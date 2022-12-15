Rusya'da petrol rafinerisinde yangın: En az 2 ölü, 5 yaralı

Doğu Sibirya'nın Angarsk kentindeki bir petrol rafinerisinde 2 bin 500 metrekarelik bir alanda çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi.

TASS'ın haberine göre, yerel saatle 06.00'da çıkan yangında biri ağır ağır olmak üzere beş kişi yaralandı.

İşletmeciye endüstriyel güvenlik kurallarının ihlali nedeniyle ceza davası açıldı.

Angarsk Valisi'ne göre, Angarsk Petrokimya Şirketi şu anda bir Acil Durum Komisyonu toplantısı düzenliyor. Vali, yapılan kontrolde bitişikteki apartman bloklarında herhangi bir hasar bulunmadığını da sözlerine ekledi.