Zelenskiy: Rusya'nın saldırıları sonucu 184 Ukraynalı sporcu yaşamını yitirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach ile telefon görüşmesi yaptığını duyurdu.

Savaş nedeniyle yaşamını yitiren Ukraynalı sporcular hakkında Bach'a bilgi verdiğini kaydeden Zelenskiy, "Şubat ayından bu yana Rusya'nın eylemleri sonucunda 184 Ukraynalı sporcu öldü. Ayrıca Rusya, sporu propaganda amacıyla da kullanıyor" ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Ukrayna'da savaş sırasında hasar gören spor altyapılarının onarılması konusunu da görüştüklerini aktardı.

Rusya'ya spor alanında kısıtlama uygulanması gerektiğini savunan Zelenskiy, "Terörist bir devlet için adil bir yanıt ancak uluslararası arenada tam bir tecrit olabilir, bu özellikle uluslararası spor etkinlikleri için geçerlidir" değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya, Donbass'ta şehri yok ediyor'

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Donbass bölgesindeki şehirlerde ağır yıkımların meydana geldiğini söyledi.

Rus ordusunun ülkesine karşı saldırı eylemlerinin sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, sabah erken saatlerinde Kiev bölgesinde 13 adet İran yapımı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini ileri sürdü.

Zelenskiy, cephe hattında ağır çatışmaların sürdüğünü belirterek, Rus güçlerinin cephe hattındaki yerleşim yerlerini yıkmaya devam ettiğini savundu.

Başkan Zelenskiy, "Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbass'ta da şehri yok ediyor" dedi.

Rus tarafıyla bugün yapılan bir esir takasıyla 64 Ukraynalı askerin daha serbest kaldığını dile getiren Zelenskiy, "Hala Rusya'da tutuklu bulunan her Ukraynalı erkek ve kadının serbest bırakılması ve evlerine dönmeleri için çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.