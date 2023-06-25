Rusya'da özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek yasa hazırlığı

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da Savunma Komitesi Başkanı Andrey Kartapolov, Sputnik’e verdiği demeçte, özel askeri şirketlerin faaliyetlerini düzenleyecek olan bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını söyledi.

Kartapolov, özel askeri şirketlerin faaliyetlerine ilişkin düzenlemeler ile ilgili soruya, “Özel askeri şirketler ile ilgili yasa düzenlemek gerekiyor, biz de bunu yapıyoruz” yanıtını verdi.

Rus milletvekili, aynı zamanda Wagner Grubu’nun geleceği ile ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu ifade etti.