Rusya'da operasyon karşıtı protestolar gerçekleşti

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun ardından, Rusya içerisinde sınırlı katılımla da olsa savaş karşıtı protestolar gerçekleştirildi, 1800'den fazla kişinin göz altına alındığı iddia edildi.

OVD Info'nun haberine göre Rusya'da 61 şehirde en az 1849 kişi gözaltına alındı. Moskova Soruşturma Komitesi, eylemlerde molotof kokteyli atan bir kişi hakkında ceza davası aldığını açıkladı. Rusya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Moskova'da protesto gösterileri yasaklandığı duyurulmuştu.

310 öğretmen bildiri yayınladı

Rusya’da sınırlı bir katılımla da olsa savaş karşıtı gösteriler başta St. Petersburg ve Moskova’da olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde devam ederken bugün 35 bölgeden 310 öğretmenin imzasıyla bir bildiri yayınlandı. Bildiri şöyle:

"Ukrayna’daki olaylarla ilgili Rusyalı öğretmenlere çağrı:

Tüm savaşlar, insani kayıp ve yıkım anlamına gelir. Kaçınılmaz olarak kitlesel insan hakları ihlallerini beraberinde getirir. Savaş bir felakettir.

23-24 Şubat gecesi Ukrayna ile başlayan savaş bizim savaşımız değil. Ukrayna topraklarının işgali Rus vatandaşları adına ama bizim irademiz dışında başladı.

Biz öğretmeniz ve şiddet mesleğimizin doğasına aykırıdır. Öğrencilerimiz savaş ateşinde ölecek. Savaş kaçınılmaz olarak ülkemizin toplumsal sorunlarının ağırlaşmasına yol açacaktır. Savaş karşıtı protestoları destekliyoruz ve derhal ateşkes talep ediyoruz."