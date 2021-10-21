Rusya'da nükleer santralde acil durum alarmı

RIA Novosti'nin bildirdiğine göre, güneydeki Rostov-on-Don kentindeki bir Rus nükleer santralinde buhar sızıntısı tespit edildi ve acil durum protokolleri başlatıldı. Tesisin bir biriminin yanıt olarak kapatıldığı belirtiliyor.

Radyasyon seviyelerinin şu anda 'normal' olduğu açıklandı.

RIA Novosti'ye konuşan bir yetkili “Rostov Nükleer Santrali'ndeki İkinci Ünite, bir buhar sızıntısı nedeniyle kapatıldı ve bakıma alındı” dedi.

Olay nedeniyle herhangi bir yaralanma bildirilmedi, radyasyon seviyelerinin güvenli olduğu ve tesisin geri kalan üç reaktörünün normal çalıştığı belirtildi.

Ayrıca olaya ilişkin bir soruşturma başlatıldığı açıklandı.