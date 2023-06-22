Rusya’da Nazilerin Katın’da katlettikleri Polonyalılarla ilgili ifadeleri ifşa edildi

Rusya’nın Smolensk Bölgesi’nin Yeni Sosyal ve Siyasi Tarih Devlet Arşivi, Nazi Almanya’sının kriminal polis teşkilatında çalışan eski fotoğrafçı Fritz Jurasek’le yapılan sorgunun fotokopilerini yayımladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, Jurasek, Nazilerin kurduğu özel komisyonda yer aldığını ve görevlerinin, “gelecekte Sovyetler Birliği’ne karşı karalayıcı propaganda amacıyla kullanılacak olabildiğince çok malzeme üretmek” olduğunu itiraf etti.

Jurasek, Nazi Almanya’sının İmparatorluk Güvenlik Baş İdaresi’ne bağlı kriminal polis idaresinin yöneticilerinden birinin ona, Katın ormanında açılan mezarların ve çıkarılan Polonyalı subayların cesetlerinin gizli bir şekilde fotoğraflarını çekme görevini verdiğini anlattı.

Esirin ifadesine göre, cesetler o kadar iyi durumdaydı ki, Nazi propagandasının söylediği gibi 1941 öncesinde öldürüldüklerine inanmak mümkün değildi. Jurasek, “Yüzlerce cesedi bizzat inceledikten ve öldürülen Polonyalı subayların kafalarının arkasında Alman mermileri bulduktan sonra, bunların Almanlar tarafından vurulduğu sonucuna vardım” diye kaydetti.

Jurasek, Nazi yöneticilerinin, dünya kamuoyunu kandırmak ve işledikleri suçların izlerini saklamak için provokatif yalan propaganda yoluyla işledikleri vahşilikleri Sovyetler Birliği’nin üstüne yıkmaya çalıştığını söyledi. İfadelerine göre, Alman yöneticiler Katın ormanına, esir İngiliz ve Amerikalı askerler dahil 'çeşitli Alman ve yabancı kuruluşların temsilcilerinden oluşan özel komisyonlar' gönderdi. Komisyon üyelerinin dönüşte, “Rusların işlediği vahşilikler” hakkında yalanlar yayması gerektiği belirtildi.

Joseph Goebbels yönetimindeki Almanya Propaganda Bakanlığı, 13 Nisan 1943’te, Smolensk Bölgesi’ndeki Katın ormanında, NKVD tarafından vurulduğu iddia edilen Polonyalı subaylara ait bir toplu mezar bulunduğunu duyurmuştu. Sovyet Ordusu, Smolensk Bölgesi’ni kurtardıktan sonra oluşturulan Sovyet komisyon, Katın’daki Polonyalıların 1941 sonbaharında, Alman işgalci güçler tarafından öldürüldüğü sonucuna varmıştı.