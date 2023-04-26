Rusya'da MiG-31 savaş uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Murmansk Bölgesi'nde planlı uçuşu gerçekleştiren bir Mig-31 savaş uçağının düştüğünü ve paraşütle atlayan pilotların hayati tehlikesi bulunmadığını açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, "26 Nisan tarihinde Murmansk Bölgesi'ndeki planlı eğitim uçuşu sırasında bir MiG-31 savaş uçağı düştü. Uçak insan bulunmayan bir yere düştü" diyen bakanlık, iki pilotun da paraşütle atladığını bildirdi.

Bakanlık, arama-kurtarma birimine ait helikopterle tahliye edilen pilotların hayati tehlikesi bulunmadığını vurguladı.

Russia Today'in (RT) elde ettiği görüntülere göre savaş uçağının motorunda alevler yükseldikten sonra pilotlar, uçağı konutlardan uzak, ıssız bir noktaya götürmek için bir müddet çaba sarf etti. Pilotlar, uçak düşmeden hemen önce kendilerini paraşütlerle fırlatmayı başardı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre MiG-31 savaş uçağı, bölgede bulunan bir göle düştü.