Rusya'da LGBT hakkında medya yasağı Senato'da oybirliğiyle kabul edildi

Rusya'da yasama organın üst kanadı Federasyon Konseyi (Senato), bugün yapılan genel kurul toplantısında "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler ve cinsiyet değiştirme arzusunu tetikleyebilecek bilgilerin propagandasını" yasaklayan bir yasayı oybirliğiyle onayladı.

Tasarı 153 senatör tarafından desteklendi.

Yasa, LGBT kişiler hakkında medyada, internette, reklamlarda, edebiyatta ve filmlerde herhangi bir bir bilgi yayılmasını "propoganda" olarak kabul ederken, bunu tamamen yasaklıyor.

Yasa, "geleneksel olmayan cinsel ilişkiler" olarak tanımlarken LGBT ile pedofiliyi de eşdeğer olarak nitelendiriyor. Bu kapsamda LGBT kişiler hakkında medyada, internette, reklamlarda, edebiyatta ve filmlerde bilgi yayılmasını yasaklıyor.

Bu kapsamda Rusya'da "geleneksel ve geleneksel olmayan cinsel ilişkilerin sosyal eşdeğerliğine ilişkin çarpık anlayış" kapsamında 50 bin ila 100 bin ruble para cezası öngörülüyor. Eğer kabul edilen yasa, yetkililer tarafından ihlal edilirse öngörülen ceza 100 bin ila 200 bin ruble ve tüzel kişiler için 800 bin ila 1 milyon ruble arasında olacak.

Buna ek olarak yasa "geleneksel olmayan cinsel ilişkileri ve tercihleri ​​teşvik eden" materyaller içeren herhangi bir filme film lisansı verilmesini yasaklıyor.

Söz konusu kanun, yasama organının alt kanadı Duma'da 400 milletvekili tarafından onaylanmıştı. Kanun, resmi yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.