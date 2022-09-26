Rusya'da Japon konsolos 'casusluk'tan gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Japonya'nın Vladivostok Başkonsolosluğu Konsolosu Motoki Tatsunori'nin para karşılığında gizli bilgi teslim aldığı sırada yakalandığını ve 'istenmeyen kişi' ilan edildiğini duyurdu. Japon diplomatın 48 saat içinde Rusya'dan ayrılması gerekiyor.

Sputnik'in haberine göre FSB, Tatsunori'nin Rusya'nın Asya-Pasifik bölgesindeki bir ülkeyle işbirliğine ve Batı'nın yaptırım politikasının Rusya'nın Primorskiy Kray bölgesindeki ekonomik durum üzerindeki etkisine ilişkin sınırlı erişime tabi bilgileri aldığı sırada gözaltına alındığını belirtti.

Tatsunori'nin diplomat statüsüne uymayan casusluk faaliyetleri nedeniyle istenmeyen kişi ilan edildiğini bildiren FSB, Japon tarafından diplomatik kanallar üzerinden protesto notası gönderildiğini kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Tatsunori'ye ülkeden ayrılması için 48 saat verildiğini açıkladı.