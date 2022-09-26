Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin kamu aleyhine faaliyetlerini deşifre ederek dünyada büyük yankı uyandıran ve Haziran 2013'ten bu yana Rusya'da ikamet eden Edward Snowden'a Rusya vatandaşlığı verdi.

ABD'nin Ulusal Güvenlik Servisi'nde (NSA) çalışırken, elindeki belgeleri Wikileaks aracılığıyla dünyaya servis eden Edward Snowden, ABD istihbarat şebekesinin boyutlarını ortaya sermişti.

ABD’den Latin Amerika'ya oradan da 2013 yılında Rusya'ya kaçarak 1 yıllık geçici oturum izni alan Snowden’a, 2020 yılında Rusya’da daimi oturum izni verilmişti. Kremlin tarafından yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Snowden'a, Rusya vatandaşlığı veren kararnameyi imzaladığı duyurularak, kararnamenin içeriği paylaşıldı.

Putin'in imzaladığı kararnamede, "Rusya Federasyonu Anayasası'nın 89. maddesinin ‘a’ paragrafı uyarınca, 21 Haziran 1983'te Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Edward Joseph Snowden'ın Rusya Federasyonu vatandaşlığı verilmesine karar veriyorum" ifadeleri yer aldı.

Putin'in aldığı bu karar ile Snowden, istihbarat bilgilerini sızdırdığı gerekçesi ile ABD’de yargılanmasına karşı kendisini güvence altına almış oldu.

