Rusya’da haklarını alamayan Gemont işçileri eylem yaptı

Gemont firması tarafından Rusya’nın Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ne, EP-600 Etilen projesinde çalıştırılmak üzere bir yıl önce götürülen ve aylardır haklarını alamayan işçiler havaalanında eylem yaptı.

Gemont'un patronu Sadık Akman tarafından, bugün uçağa binmeden haklarını alacaklarına dair söz verilen işçiler, paraları yatmadığı için uçağa binmeme eylemi gerçekleştirdi.

Haklarını almadıkları takdirde uçağa binmeyeceklerini belirten işçiler “Bizi şu saate kadar bugün yatacak, yarın yatacak, on dakikaya yatacak, 11’e kadar yatacak diye diye oyaladılar. Artık dur diyoruz. Paralarımız yatmazsa uçağa binmeyeceğiz. Hakkımız olan için mücadele edeceğiz” dediler.

📢Rusya’da haklarını alamayan işçiler eyleme başladı!



🔴"Bizi şu saate kadar bugün yatacak, yarın yatacak diye diye diye oyaladılar. Artık dur diyoruz. Paralarımız yatmazsa uçağa binmeyeceğiz"



👇https://t.co/sPLLSbaXHH#GemontİşçileriHakkınıİstiyor pic.twitter.com/gU7XCewPbI — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 25, 2022

📢Gemont işçileri Rusya'da uçağa binmiyor!



🔴Kazan Havalimanında Gemont işçileri paraları hesaplara yatmadığı için uçağa binmiyor. Dün patron Sadık Akman ücretlerin ödeneceğini söylemişti Hala paralar yatmadı. İşçiler ücretlerini bekliyor! #GemontİşçileriHakkınıİstiyor pic.twitter.com/wlJNVk0Qbn — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) July 25, 2022

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:

Facebook: https://www.facebook.com/patronlarinensesindeyiz

Twitter: https://twitter.com/pensendeyiz

E-posta: [email protected]