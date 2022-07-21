Gemont işçileri haklarını almak için buluşuyor

Rusya’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Nizhnekamsk şehrinde Gemont firmasının EP-600 Etilen Tesisi projesinde çalışan ve iş ile ilişkilerinin kesilmiş olmasına rağmen ülkelerine dönemeyen işçilerin bir kısmı haklarını alarak Türkiye’ye gelirken bir kısmı ise hem Rusya’da hem de Türkiye’de Gemont firması tarafından mağdur edilmeye devam ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na en son gelişmelerden bahseden işçiler Rusya’da alacaklarını almadan memleketlerine dönmeyeceklerini söylerken, Türkiye’ye dönen ve alacaklarını hala alamayan işçiler ise hem hukuki süreci hem de eylemlilikleri başlatacaklarını söyledi.

Pazartesi günü saat 13.30'da Kocaeli Gemont Endüstri Tesisleri önünde buluşuyoruz

Gemont’un oyalamalarıyla vakit kaybetmemek için işçiler Pazartesi günü Kocaeli’nde bulunan Gemont Endüstri Tesisleri önünde buluşacak. Alacaklarını almak için çevre illerden gelerek bulaşacak olan işçiler tüm işçileri haklarını almak için yapacakları eyleme davet ediyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı avukatlarıyla birlikte hukuki süreci de başlatacaklarını söyleyen işçilerin en temel talepleri şunlar:

Gemont firmasında çalışan ve hakları gasp edilen tüm işçilerin alacakları bir an önce verilmelidir. Rusya’da mahsur kalan işçilerin en kısa sürede hakları verilerek Türkiye’ye dönmeleri sağlanmalıdır.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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