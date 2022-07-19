Gemont işçilerinin bir bölümü ülkeye döndü, yüzlerce kişi hâlâ mahsur

Rusya’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti’nde Gemont firması tarafından EP-600 Etilen projesinde çalıştırılmak üzere bir yıl önce Rusya’ya götürülen 2160 Türkiyeli işçi, bir aydır iş ile ilişkileri kesilmesine rağmen ülkeye dönemiyordu.

Şantiyenin sonlanmasına rağmen üç aylık maaşlarını alamadıkları için şantiyede mahsur kalan işçiler, Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla iletişime geçmelerinin ardından şantiyede komiteler kurarak haklarını aradı.

534 işçi şantiyede mahsur kaldı

Rusya merkezli ana firma Sibur’un şantiyeyi terk etme çağrılarına rağmen mücadele eden işçilerin büyük bir kısmı bir aylık sürecin ardından maaşlarını alarak Türkiye’ye geri döndü.

1060 işçi Türkiye’ye dönerken 534 işçinin hâlâ şantiyede mahsur kaldığı, maaşlarının verilmediği öğrenildi.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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