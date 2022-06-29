Gemont işçileri haklarını istiyor

Gemont firması tarafından EP-600 Etilen projesinde çalıştırılmak üzere bir yıl önce Rusya’ya götürülen 2 bin 160 işçi son bir aydır iş ilişkileri kesilmesine rağmen ülkeye dönemiyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na güncel durumu aktaran işçiler, belirsizliğin devam ettiğini, şirket tarafından oyalandıklarını söylediler. Son iki haftadır ana firma ile Gemont firması yetkilileri arasında çeşitli toplantılar yapıldığını ama kendilerine net bir plan sunulmadığını aktaran işçiler “burada durum gitgide ağırlaşıyor, sabah kahvaltılarında bile patates yiyoruz. Dört aydır maaş alamayan insanlar var, ailelerimize para yollayamıyoruz. Gemont firması bizi koz olarak burada tutuyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Gemont firması, işçilere Rusya’da kurdukları ve sahibi yine Sadık Akman olan paralel Rus firmasına sözleşme imzalattırdığı için, işçiler haklarını almadan ülkeye dönmek istemediklerini dile getirdiler.

İşçiler haklarını almak ve bir an önce ülkelerine dönmek için mücadele ediyor.

📢"Sabah kahvaltılarında bile patates yiyoruz. Dört aydır maaş alamayan insanlar var"



🔴Rusya'ya bağlı Tataristan Özerk Cumhuriyeti'nde mahsur kalan işçiler hakkını istiyor!



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