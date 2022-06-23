Gemont’un Rusya’daki şantiyesinde işçiler ücretlerini alamıyor, ülkeye dönemiyor

Rusya’da Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Nizhnekamsk şehrinde 2160 Türkiye’li işçi mahsur kaldı. Gemont firması tarafından EP-600 Etilen projesinde çalıştırılmak üzere bir yıl önce Rusya’ya götürülen işçiler son bir aydır iş ile ilişkileri kesilmesine rağmen ülkeye dönemiyor.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na gelen ihbarda, işçilerin son üç aylık maaşlarının yatırılmadığı, yaklaşık bir aydır Rusya’da mahsur kaldıkları ve firma yetkililerine ulaşamadıkları kaydedildi.

Gemont patronu Sadık Akman kayıplara karıştı

Patronların Ensesindeyiz Ağı’yla temasta olan işçiler şu ifadeleri kullandı:

“Günlerdir bir belirsizliğin içindeyiz. İki binden fazla insan koğuş alanında mahsur kaldık. Hiçbir yetkiliye ulaşamıyoruz. Sadık Akman nerede? Konsolosluğa başvurduk, onlar da bir açıklama yapmadılar. Üç aylık maaşımız yatmadı. Talebimiz çok net. Haklarımızı alıp, ülkemize dönmek istiyoruz.”

Firma yetkililerinden alınan bilgiye göre, ana firmadan hakkedişlerin alınamadığı, bu şartlarda işçilerin maaşlarını ödeyemediklerini belirttiler.

İki binden fazla işçinin mahsur kaldığını teyit eden yetkili, işçilerin ülkeye dönmeleri için THY dahil çeşitli kurumlarla iletişim kurduklarını fakat hem savaş koşulları hem de turizm kaynaklı olarak mevcut uçaklardaki yoğunluk sebebiyle şu an uçak bulunamadığını, ilk etapta 400’e yakın işçinin getirilebileceğini ifade etti.

Diğer yandan, Rusya merkezli ana firma Sibur, işçilerin şantiyeyi terk etmesi için duyurularda bulunuyor. İşçiler 23 Haziran günü 475 kişinin tahliye edileceğini teyit ederken, 1300’ten fazla işçinin durumu belirsizliğini koruyor. Güvenlik tehdidi altında olduklarını ifade eden işçiler, her an kolluk kuvvetleri ile karşı karşıya bırakılacaklarından endişe ediyorlar.

İşçilerden birlik çağrısı

Şantiye içinde yapılan eylemde konuşan işçiler “Şimdi birlik zamanı. Eğer kendi içimizde birlik olmazsak kazanamayız. Burada bir günlük alacağı olan da dört aylık alacağı olan da aynı kefede olmalı” dedi.

Haklarını almak için kararlı olduklarını belirten işçilerin şantiyedeki bekleyişleri sürüyor.

İşçiler üç aydır ücretlerini alamıyor

📢Rusya'nın Tataristan Özerk Cumhuriyeti’ne bağlı Nizhnekamsk şehrinde 2160 Türkiye’li işçi üç aydır ücretlerini alamıyor. Gemont firması tarafından EP-600 Etilen projesinde çalıştırılmak üzere bir yıl önce Rusya’ya götürülen işçiler ülkeye dönemiyor.

👇https://t.co/72pgEprLSo pic.twitter.com/Q5Z1th9Gel — Patronların Ensesindeyiz (@pensendeyiz) June 23, 2022

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