Tersane İstanbul'daki iş cinayetine tepki: 'Sermayenin Beyoğlu’na saldırısı sürüyor!'

İstanbul Beyoğlu'na bağlı Haliç bölgesinde bulunan tartışmalı proje Tersane İstanbul'da önceki gün yaşanan iş cinayeti sonrasında dün Patronların Ensesindeyiz (PE) İnşaat İşçileri Dayanışma Ağı'na çağrıda bulunuldu. İşçilerin iş çıkışına giden PE dayanışma ağı üyeleri inşaat işçileriyle sohbet ederek, işçileri dayanışma ve mücadeleye çağırdı.

Ardından TKP Beyoğlu ilçe örgütü de Tersane İstanbul projesinin kentsel dönüşüm adı altında Fetihtepe'de yurttaşları evlerinden eden ve şimdi de bir iş cinayetiyle gündeme gelen, halka hizmetle uzaktan yakından alakası olmayan bir sermaye projesi olduğuna dikkat çeken bir açıklama yayımladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Sermayenin Beyoğlu’na saldırısı sürüyor!

Bu ay başında Fetihtepe’de halk kentsel dönüşüm zorbalığıyla evlerinden zorla çıkarılmaya çalışıldı, elektrik ve suları kesildi, zengin müteahhitlere rant alanı açılması için bir mahalle daha feda edilmeye çalışılıyor.

Bugün ise Haliç kıyısını betona gömmesiyle bilinen Tersane İstanbul projesinde, patron baskısı altında güvenlikleri hiçe sayılarak yüksekte çalışmak zorunda bırakılan bir işçi iş cinayetine kurban gitti, bir arkadaşı ise yaralandı.

Bu iki olay aynı saldırının farklı yüzleridir.

Sermaye Beyoğlu üzerinden emekçilere saldırmakta, onların yaşam alanlarını ve yaşam haklarını ellerinden almakta, bunun karşılığında oturamayacakları evler, giremeyecekleri sokaklar, güvenlikle korunan, güvenlik kameralarıyla donatılmış, pahalı restoranların ve mağazaların olduğu caddeler ve içinde üretimin değil sadece tüketimin olduğu, kentliye değil sadece turiste açık bir şehir vadetmektedir.

Bu kapitalizmin kente bakışıdır ve bu düzen değişmediği sürece de böyle olacaktır.

TKP Beyoğlu İlçe Örgütü, Beyoğlu’nda yaşayan, çalışan ve Beyoğlu’nu seven herkesi sermayenin ilçemizdeki bu saldırısına karşı koymak için bir araya gelmeye çağırıyor. Emekçilerin sokaklarında özgürce gezebileceği, çalışabilecekleri, eğlenebilecekleri, hep beraber üretip paylaşacakları bir Beyoğlu ve İstanbul için, haydi örgütlenmeye!"

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na aşağıdaki e-posta ve sosyal medya hesapları üzerinden ya da 0541 940 0514 numaralı telefondan ulaşılabilir:



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