Rusya'da Facebook, Deutsche Welle ve BBC'ye erişilemiyor

Rusya'daki Facebook kullanıcıları siteye girmek istedikleri zaman 'Bu siteye ulaşılamıyor' uyarısıyla karşılaşıyor.

Sputnik'in aktardığı bilgiye göre, internet kullanıcıları, Deutsche Welle, BBC, RFE-RL ve Meduza sitelerine de erişemiyor.

Facebook askeri harekat sonrası Rusya'ya yönelik reklam kısıtlanması kararı almıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova dün yaptığı açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve neo-Naziler, daha önce de söylediğim gibi sivil nüfusu canlı kalkan olarak kullanıyor ve yerleşim bölgelerine silah konuşlandırıyor. Bu bir gerçek. CNN'e, BBC'ye ve diğerlerine sesleniyorum, bunları istediğiniz kadar göstermeyebilirsiniz, fakat sonuçta yine de insanlar bunu öğrenecek ve insanlar sahte haberleri gerçeklerden ayırt edebilecek" demişti.