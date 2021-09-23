Rusya'da düşen uçaktan kurtulan olmadı

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde dün radardan kaybolan uçağın enkazına ulaşıldı.
TASS haber ajansına konuşan acil servis kaynakları Antonov An-26 tipi uçağın enkazına ulaşıldığını, 6 kişilik mürettebattan kurtulan olmadığını açıkladı.
Uçağın düştüğü bölgede mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldığı aktarıldı.
Antonov An-26 tipi uçak dün yaptığı teknik uçuş sırasında Habarovsk Havaalanı'na 38 kilometre uzaklıkta, Moskova saati ile 11.45 itibarıyla radardan kaybolmuştu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı ve soruşturma komitesinden yetkililerin uçağın düştüğü bölgeye hareket ettiği belirtildi.