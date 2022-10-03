Rusya'da Duma Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin katılım anlaşmalarını onayladı

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’da düzenlenen oturumda Ukrayna'nın doğusundaki bölgelerin Rusya’ya katılmasına ilişkin anlaşmalar oybirliğiyle onaylandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen imza töreninin ardından anlaşmaları Duma’nın değerlendirmesine sunmuştu. Putin, söz konusu anlaşmaları Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin (DHC) yöneticileri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı’nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Duma’da gerçekleştirilen oturumda kabul edilen anlaşmalarda LHC, DHC ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin ‘sınırlarının, söz konusu bölgelerin oluştuğu dönemdeki ve Rusya bünyesine kabul edildikleri günkü sınırları ile belirlenmiş olduğu’ ifadeleri yer aldı.

Bununla beraber anlaşmalara göre söz konusu dört bölgenin "yabancı bir ülkede olan sınırının bundan sonra Rusya Federasyonu’nun devlet sınırı olacak kabul edileceği" kaydedildi.