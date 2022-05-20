Rusya'da döviz satışına yeni düzenleme

Rusya Merkez Bankası, bireysel işlemlerde dolar ve avro dışındaki tüm para birimlerinde nakit döviz satışına getirilen kısıtlamayı kaldırdı.

Rusya Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamada, 20 Mayıs'tan itibaren bankaların vatandaşlara bu iki para birimi dışında herhangi bir kısıtlama olmaksızın nakit döviz satılmasına izin verildiği belirtiliyor. Rusya'daki bankaların yeterli yabancı banknot bakiyesine sahip olmaları nedeniyle diğer para birimleri üzerindeki kısıtlamaların kaldırıldığı belirtiliyor.

ABD doları ve avro nakit satışına ilişkin mevcut kısıtlamalar devam edecek. 9 Eylül'e kadar vatandaşların sadece 9 Nisan'dan bu yana bankaların kasalarına giren doları ve avroları satın alabilecekleri hatırlatıldı. Rusya Merkez Bankası, 9 Mart'ta vatandaşlara döviz satışını ve mevcut mevduatlardan 10 bin dolardan fazla nakit çekilmesini yasaklamıştı.